خاض فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلى عصر اليوم مرانه الرئيسي فى إطار الاستعدادات لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.
بدأ المران بمحاضرة طويلة من المدير الفني الفرنسي ” ديديه جوميز ” شدد فيها
المران الذى أقيم على الملعب الفرعي ركز فيه الجهاز الفني على بعض الجمل الخططية التى من المقرر تنفيذها فى اللقاء .
فى نهاية المران تم تقسيم الفريق الى مجموعتين وأقيمت تقسيمة قوية حرص ” جوميز ” على إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة وادي دجلة الماضية .
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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