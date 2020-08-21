دونجا يعود لتدريبات الإسماعيلي الجماعية

شهد مران اليوم عودة لاعب خط وسط الفريق ” محمود عبد العاطي دونجا ” لتدريبات الفريق الجماعية بعد شفائه من الاصابة التى لحقت به فى بداية فترة الاعداد الحالية .

عقب عودة اللاعب الى التدريبات وضع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جرميز برنامج بدنى مكثف للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المباريات القادمة .

شفائه من الاصابة التى لحقت به فى بداية فترة الاعداد الحالية .عقب عودة اللاعب الى التدريبات وضع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جرميز برنامج بدنى مكثف للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المباريات القادمة .

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