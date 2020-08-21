إشبيلية يتعادل مع إنتر ميلان بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية الإسباني أمام إنتر ميلان الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "راين

إينرجي" في نهائي الدوري الأوروبي.

تقدم لوكاكو لإنتر ميلان بالهدف الأول في الدقيقة 5 من ركلة جزاء ،

بينما أدرك إشبيلية التعادل بهدف اللاعب لوك دي يونج في الدقيقة 12 ، قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33 ، وتعادل لإنترميلان ديجو جودوين في الدقيقة 36 .