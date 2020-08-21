اخبار الرياضه

إشبيلية يتعادل مع إنتر ميلان بهدفين في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية الإسباني أمام إنتر ميلان الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "راين

إينرجي" في نهائي الدوري الأوروبي.

تقدم لوكاكو لإنتر ميلان بالهدف الأول في الدقيقة 5 من ركلة جزاء ،

بينما أدرك إشبيلية التعادل بهدف اللاعب لوك دي يونج في الدقيقة 12 ، قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33 ، وتعادل لإنترميلان ديجو جودوين في الدقيقة 36 .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يتعادل مع إنتر ميلان بهدفين في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا