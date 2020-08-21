بيراميدز يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه سموحة متقدما بهدف دون رد ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 من ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. سجل الهدف اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 36 من عمر اللقاء . عمر اللقاء . يلعب سموحة المباراة وهو في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة ، بنما دخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 36 نقطة .

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