أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه سموحة متقدما بهدف دون رد ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسكندريةضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
سجل الهدف اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 36 منعمر اللقاء .
يلعب سموحة المباراة وهو في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة ، بنما دخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 36 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.