البحيرة تصعد لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم بعد التعادل مع الغربية

صعد منتخب البحيرة للصم لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، كأول المجموعة الرابعة بعد تعادله مع منتخب الغربية بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري الصم، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.

يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة.

بهذا التعادل يصل منتخب البحيرة للنقطة

العاشرة بعد 3 انتصارات علي منتخبات مطروح والمنوفية والإسكندرية وتعادل مع الغربية، بينما يتوقف رصيد الغربية عند نقطة وحيدة.

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وفي الجولة ذاتها يلتقي منتخب مطروح مع منتخب المنوفية، فيما يلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة منتخب مطروح مع منتخب الإسكندرية، ويلتقي منتخب المنوفية مع منتخب الغربية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها

منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي.

ضمت المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف) وأقيمت بمحافظة البحر الأحمر، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وأقيمت بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية) وتقام بمحافظة مطروح.

ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بمحافظة مطروح .