جهاد جريشة يسافر إلى السعودية لإدارة مباراتين في دوري خادم الحرمين

يسافر الحكم الدولي المصري جهاد جريشة إلى السعودية بعد قليل، لإدارة مباراتين في الدوري السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تواجد الحكم الدولي في مطار القاهرة استعدادًا للسفر.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم

خطابا رسميا من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.

وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من

جهاد جريشة "حكم ساحة"، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين (29 و30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبه وافق الاتحاد المصري لكرة القدم

على طلب الاتحاد السعودي الشقيق.