اتحاد الكرة يقرر تعيين مراقب واحد فقط لقمة الأهلي والزمالك في الدوري

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، تعيين مراقب واحد في مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها غدًا في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.

وجرت العادة خلال السنوات الماضية على تعيين مراقبين اثنين للمباراة، إلا أن لجنة المسابقات قررت الاكتفاء بتعيين مراقب واحد أسوة بباقي مباريات المسابقة هذا الموسم.

فيما وصل القاهرة اليوم الجمعة مندوبا الشركة الإسبانية المسؤولة عن

تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، لمتابعة تطبيق التقنية في قمة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا السبت في الجولة ال٢١ للدوري.

وعلمت الوفد أن عمر بيليت مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط ونونو كاباسو مدير التشغيل وصلا القاهرة لمتابعة تطبيق التقنية في المباراة باعتبارها الأشهر على مستوى الشرق

الأوسط.

من جانب اخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

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مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.