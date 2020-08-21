يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة الانتر واشبيلية فى نهائي الدوري الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 21-8-2020، فى المباراة النهائية باليوروباليج.

تنطلق مباراة اشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، ،22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة اشبيلية عبر شاشة قناة بي ان سبورتس HD 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “على محمد على”، وتقام على ملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولن الألمانية.

كان إشبيلية قد فاز باللقب 5 مرات “رقم قياسي”، بينما فاز النيراتزوري باللقب 3 مرات، وعليه يتواجهان لأول مرة تاريخيًا في مباراة قوية.

ويستعد العملاقان الأوربيان لخوض الدور النهائي من ثاني أغلى البطولات الأوروبية في كرة القدم، وهي بطولة الدوري الأوروبي، لكن هذه المرة يلعب نهائي البطولة بدون حضور جماهير وهذا الأمر الذي اعتدنا عليه مؤخرا وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويدخل الفريق الأندلسي بقيادة المدرب الإسباني “لوبيتيجي” الدور النهائي بعد إقصاء واحد من المرشحين الأقوياء وهو الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي. فضلا على الأسبقية المعنوية لنادي اشبيلية كونه الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة في نسختها الجديدة حيث يملك 5 ألقاب.

أما بالنسبة لكتيبة “أنطونيو كونتي” المدير الفني الإيطالي لفريق إنتر ميلان فيدخل النهائي معولا على الأداء الرائع الذي قدمه فريقه في مباراة نصف النهائي أمام شاختار الأوكراني ونجح في سحق الأخير بخماسية نظيفة شارك في تسجيلها نجما الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو بتسجيل هدفين والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدفين آخرين وهدف للإيطالي دامبروزيو.

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إليكم أهداف مباراة الانتر واشبيلية فى نهائي الدوري الأوروبي

هدف التقدم للانتر “لوكاكو” من ركلة جزاء

هدف التعادل لاشبيلية 1-1

هدف اشبيلية الثاني 2-1

هدف التعادل للانتر 2-2

ملخص الشوط الاول

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