ميسي يحدث انقسامًا في إدارة برشلونة

ترغب إدارة برشلونة بشدة في الاحتفاظ بنجم الفريق وقائده “ليونيل ميسي” كما اعترف المدرب الجديد للنادي الكتالوني “رونالد كومان” الذي يريد بناء مشروع جديد حول النجم الارجنتيني.

ومع ذلك، أدت شكوك ميسي حول مستقبله إلى نقاش داخلي بين مجلس إدارة برشلونة، وأخبر بعض أعضاء المجلس شبكة ESPN أنهم سيكونون مستعدين للاستماع إلى العروض التي من شأنها أن تسمح للمدرب “كومان” بإعادة بناء الفريق وفي نفس الوقت الذي تخفض فيه فاتورة الأجور.

وأصبح ميسي محبطًا بسبب الأحداث الخاصة ببرشلونة داخل الملعب وخارجه في المواسم الأخيرة حيث كان على خلاف مع مدير التعاقدات السابق “إريك ابيدال” في وقت سابق من هذا العام وانتقد مجلس الإدارة لمحاولة الضغط على اللاعبين عندما كانوا يتفاوضون حول تخفيض الأجور جراء أزمة فيروس كورونا.

اما ما يتعلق بما هو داخل الملعب فإن الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث صمد ميسي ورفاقه كثيرًا بعد وداع البطولة أمام روما في الموسم قبل الماضي، ثم من ليفربول الموسم الماضي، ولكن الآن تغير كل شيء.

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وكشف راديو كتالونيا يوم أمس الخميس، أن ميسي قد التقى بالفعل مع رونالد كومان وأبلغه بأنه يرى نفسه خارج النادي أكثر من تواجده في الكامب نو، بعد فضيحة بايرن ميونخ.

وفي الوقت الحالي، لم يجرؤ أحد على وضع سعر بيع ميسي، ويستمر النادي في الإشارة إلى شرطه الجزائي الذي يبلغ 700 مليون يورو، على الرغم من أنه سيُسمح له بالمغادرة مجانًا الصيف المقبل إذا لم يوقع عقداً جديداً مع النادي.

ولا يزال الرئيس “جوزيب بارتوميو” مصمماً على بقاء ميسي ويريد التجديد له بعقد جديد يمتد للعام 2023 قبل انتهاء ولايته العام المقبل.

ولكن المفاوضات بشأن تمديد العقد توقفت تمامًا في الوقت الحالي حيث ينتظر برشلونة ليرى ما إذا كان غضب ميسي بعد خسارة بايرن قد يزول في الأيام المقبلة ومن ثم الموافقة على استئناف المفاوضات، أم أنه قرر حقاً هذه المرة التخلي عن النادي الذي انضم إليه لأول مرة منذ 20 عامًا تقريبًا.

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