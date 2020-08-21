ليدز يونايتد يقدم أول عرض لنجم باير ليفركوزن

بدأ الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز “ليدز يونايتد” مخططاته استعداداً للموسم الجديد 2020/2021.

ويريد المدرب الأرجنتيني “مارسيلو بيلسا” ، الذي من المرجح أن يوقع عقدًا جديدًا مع النادي أن يكون فريقه أقوى ما يمكن لمواجهة التحدي المتزايد في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

ولتحقيق ذلك تحتاج إدارة ليدز يونايتد الى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين قادرين على منح الانتصارات للنادي مع تقديم عطاء يرضي الجماهير.

وفي هذا الصدد ووفقًا للصحفي الفرنسي “مانو لونجون”، فإن ليدز يونايتد مهتم بالتعاقد مع نجم باير ليفركوزن الألماني، “ليون بايلي“، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك وقدموا عرض للدولي الجامايكي للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وربطت تقارير صحفية بريطانية بايلي (23 عامًا)، بأندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي “مانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي”.

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