بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر واشبيلية في الدوري الاوروبي رابط يلا شوت

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “الانتر واشبيلية” في أهم مباريات اليوم الجمعة 21-8-2020 في نهائي الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

تنقل مباراة “الانتر واشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية.

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يستقبل ملعب نادي كولن الألماني “راين إينرجي ستاديون” مباراة نارية بين فريقي الانتر الإيطالي وإشبيلية الإسباني في المشهد الختامي لبطولة الدوري الأوروبي.

سيسعى “الانتر” الإيطالي إلى تحقيق اللقب الرابع في بطولة اليورباليج، حيث سبق له التتويج باللقب 3 مرات، أعوام 1991 و1993 و1997.

في المقابل يدخل عملاق اليورباليج “إشبيلية” النهائي وعينه على خطف اللقب السادس في تاريخه، حيث سبق له التتويج باللقب 5 مرات أعوام 2005 و2006 و2013 و2014 و2015.

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