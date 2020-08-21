عاجل | رينيه فايلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة الزمالك

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر” قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الاهلي ظهور محمود وحيد الظهير الأيسر، برغم تواجد أيمن أشرف وعلي معلول، علاوة على ضم الناشئ المميز عربي بدر، والانجولي جيرالدو دا كوستا والذي كانت تدور حوله التكهنات بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء أسوان السابق بالدوري المصري. وجاءت قائمة الاهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. Advertisements محمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف. عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي. مروان محسن وأليو بادجي. ..

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