رسميًا | مدحت شلبي معلقًا على مباراة الاهلي والزمالك في أون تايم سبورتس

اختارت إدارة أون تايم سبورتس المعلق الرياضي المُخضرم “مدحت شلبي” للتعليق على مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، المقرر لها يوم غد السبت 22 أغسطس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 من الدوري المصري.

ويعود مدحت شلبي إلى الأضواء بعد غياب دام 4 أشهر ونصف منذ آخر ظهور له على شاشة قناة “القاهرة والناس“، حيث كان يُقدم برنامجه اليومي “يا مساء الأنوار”.

: كم قناة عمل معها مدحت شلبي خلال مسيرته كمقدم لبرنامج “مساء الانوار”؟

وعلم الخليج 365 من مصادره داخل قنوات أون تايم سبورتس بأن اتفاقها مع مدحت شلبي بشأن تقديم برنامج “يا مساء الأنوار” لمدة 3 أيام في الأسبوع، لا يزال قائمًا، رغم تأخر انطلاق حلقات البرنامج على شاشة القناة منذ بداية شهر أغسطس الحالي لأسباب رفض الطرفين الافصاح عنها.

لأول مرة..4 معلقين علي مباراة القمة “في الدوري”

قررت إدارة قناة أون تايم سبورتس تعيين 4 معلقين على مباراة القمة لأول مرة في منافسات الدوري هم “مدحت شلبي وبلال علام” عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، وحاتم بطيشة وأيمن الكاشف عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية.

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لكنها المرة الثانية بالنسبة في قناة أون تايم سبورتس، حيث سبق واعتمدت على 4 معلقين للتعليق على مباراة كأس السوبر المصري التي شهدت فوز الزمالك بفارق ركلات الجزاء، وهم “محمد الكواليني وبلال علام” من أبو ظبي، بالاضافة إلى أيمن الكاشف ومدحت شلبي.

وظهر إعلان عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى يؤكد بشكل رسمي الاعتماد على 4 معلقين، وبدأه بالحديث عن استعدادات الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد والرجاء.

وقال إعلان القناة الرياضية الأولى في مصر “في بروفة مُبكرة لدوري أبطال أفريقيا، الزمالك والاهلي، القمة 120، الفارس الأبيض من أجل إثبات جدارته بعد التتويج بكأس السوبر، والشياطين الحمر من أجل حسم لقب الدوري الـ42 مُبكرًا، ومواجهة خاصة للمرة الثانية بين كارتيرون وفايلر”.

وأضاف “هل يؤكد الفرنسي تفوقه ويلحق بالأهلي الهزيمة الأولى هذا الموسم؟، أم يثأر السويسري ويستمر التفوق التاريخي لأبناء الجزيرة في الدوري..تسعون دقيقة من المتعة الكروية بتعليق مدحت شلبي وبلال علام وأيمن الكاشف وحاتم بطيشة”.