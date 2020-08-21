بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر واشبيلية في الدوري الاوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر واشبيلية” في أهم مباريات اليوم الجمعة 21-8-2020 في نهائي الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

تنقل مباراة “الانتر واشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية.

يستقبل ملعب نادي كولن الألماني “راين إينرجي ستاديون” مباراة نارية بين فريقي الانتر الإيطالي وإشبيلية الإسباني في المشهد الختامي لبطولة الدوري الأوروبي.

سيسعى “الانتر” الإيطالي إلى تحقيق اللقب الرابع في بطولة اليورباليج، حيث سبق له التتويج باللقب 3 مرات، أعوام 1991 و1993 و1997.

وتأهل الانتر إلى المباراة النهائية على حساب “شاختار دونيتسك” الأوكراني، بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “إسبريت أرينا” يوم 17-8-2020.

Advertisements

في المقابل يدخل عملاق اليورباليج “إشبيلية” النهائي وعينه على خطف اللقب السادس في تاريخه، حيث سبق له التتويج باللقب 5 مرات أعوام 2005 و2006 و2013 و2014 و2015.

وصعد اشبيلية على حساب “مانشستر يونايتد” الإنجليزي، بعدما تفوق عليه بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “راين إينرجي ستاديون” يوم 16-8-2020.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الانتر واشبيلية اليوم

الانتر 2-2 اشبيلية

ملعب راين إينرجي ستاديون (كولون – ألمانيا)

الدوري الاوروبي (النهائي)

جارية الآن

بث مباشر انتر ميلان واشبيلية لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة انتر ميلان واشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي..

من فضلك قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول ليصلك كل ما هو جديد عن هذا اللقاء..

أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..

???? تشكيلة الإنتر : هاندانوفيتش – دييجو جودين – ستيفان دي فريج – باستوني – آشلي يونج – دامبروسيو – باريلا – بروزوفيتش – جاجليارديني – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو.

: هاندانوفيتش – دييجو جودين – ستيفان دي فريج – باستوني – آشلي يونج – دامبروسيو – باريلا – بروزوفيتش – جاجليارديني – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو. يغيب عن الإنتر اللاعب الأوروجوياني “فيسينو” بسبب إصابة في الركبة.

???? تشكيلة اشبيلية : ياسين بونو – سيرخيو ريجيلون – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس – جوردان – فيرناندو – إيفير بانيجا – سوسو – لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج.

: ياسين بونو – سيرخيو ريجيلون – دييجو كارلوس – كوندي – خيسوس نافاس – جوردان – فيرناندو – إيفير بانيجا – سوسو – لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج. يغيب عن اشبيلية اللاعب الفرنسي “كورشيا” بسبب إصابة في الركبة..

الشوط الأول

???? عزف نشيد الدوري الأوروبي، وتصفيق من اللاعبين..

????‍♂️ يدير هذه المباراة الحكم الهولندي “داني ماكيلي” الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 37 في يناير الماضي..

???? أدار الحكم داني ماكيلي الكثير من المباريات هذا الموسم في المنافسات الأوروبية، بواقع 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا من بينهم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دور المجموعات ومباراة للإنتر شهدت خسارته 3/2 أمام بوروسيا دورتموند في ألمانيا.

???? أدار الحكم داني ماكيلي كذلك مباراة بين ليفربول وريد بول سالزبورج وانتهت بفوز ليفربول في النمسا بهدفين دون رد، كما أدار مباراة مانشستر سيتي وليون التي انتهت بفوز النادي الفرنسي 1/3 يوم 15 أغسطس الماضي.

الإنتر يختار الجهة اليسرى من الملعب..وإشبيلية على اليمين.. والمعلق علي محمد علي يعلق على اللقاء من قناة بي إن سبورتس.

???? حكم المباراة أدار هذا الموسم 35 مباراة مختلفة، في دوري الأبطال والدوري الأوروبي وتصفيات كأس أمم أوروبا والدوري السعودي للمحترفين والدوري الهولندي وكأس هولندا ودوري الدرجة الثانية الهولندية بالاضافة إلى مباراة قمة في الدوري اليوناني بين أيك أثينا وباوك.. وفي جميع المباريات أشهر البطاقات الصفراء، باستثناء مباراتين فقط بين “إكسيلسيور وبريدا” في الدوري الهولندي الدرجة الثانية، وفي في فينولو وايندهوفن في إحدى جولات الدوري الهولندي الممتاز.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

3″ أووووووووووووه…لوكاكو يتحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة صريحة من دييجو كارلوس أثناء هجمة مرتدة سريعة..

4″ ???? بطاقة صفراء للمدافع السابق لنادي نانت الفرنسي “دييجو كارلوس”.

5″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووول…روميلو لوكاكو ينجح في تسجيل هدف التقدم للإنتر من ركلة جزاء، بوضع الكرة بباطن قدمه اليسرى على أقصى يمين ياسين بونو الذي ارتمى عليها دون جدوى.

10″ سيطرة من اشبيلية في هذه الأثناء وانكماش غير مُبرر من لاعبي الإنتر بعد البداية المثالية للقاء..

12″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووول…الهولندي لوك دي يونج يسجل هدف التعديل لإشبيلية برأسية نموذجية من الوضع طائرًا بعد تلقيه عرضية مذهلة من خيسوس نافاس.

12″ هذا الثنائي تسبب في تأهل اشبيلية إلى النهائي، عندما صنع نافاس لدي يونج هدف الفوز على مانشستر يونايتد في نصف النهائي.

13″ بداية نارية لمباراة النهائي، يبدو انها تعد بالعديد من الأسرار .. خاصةً من جانب إشبيلية المتمرس !!

16″ أووووووووووه…مطالبات بركلة جزاء للإنتر، باريلا يمرر كرة في العمق الدفاعي نحو لوكاكو، ومدافع اشبيلية “دييجو كارلوس” يمنع مرورها باليد اليسرى..

17″ اعتراضات بالجملة من باريلا ولاعبي الإنتر .. والمدير الفني للانتر “أنطونيو كونتي”.

17″ ???? بطاقة صفراء لأنطونيو كونتي بسبب الاحتجاج .. والمطالبة بمراجعة تقنية الفار..

18″ الإعادة التلفزيونية تؤكد أحقية الإنتر في ركلة جزاء.. لأن يد اللاعب دييجو كارلوس تحركت من مكانها وذهبت نحو الكرة لمنعها من العبور إلى لوكاكو..

18″ خطأ فادح من الحكم “ماكيلي” الذي أثار الجدل في مباراة مانشستر سيتي وليون الأسبوع الماضي، عندما رفض الاستعانة بتقنية الفار لمراجعة هدف تقدم ليون بالهدف الثاني، والذي جاء بعد عرقلة مدافع مانشستر سيتي إيريك جارسيا وهو يحاول اللحاق بموسى ديمبيلي..

19″ على أي حال اللعب مستمر .. لكن هناك شعور بالظلم لدى لاعبي الإنتر خاصةً بعد اعتراضات أنطونيو كونتي..

20″ الإنتر يركز أكثر على المرتدات وبشكل واضح جدًا.

33″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووول….لوك دي يونج يُسجل الهدف الثاني برأسية عبقرية بعد هروبه من رقابة جاجليارديني داخل منطقة الجزاء لحظة تمرير إيفير بانيجا لكرة عرضية من ركلة حرة مباشرة ..

33″ عودة مذهلة وريمونتادا متوقعة من إشبيلية بعد أحداث مباراة مانشستر يونايتد..

34″ لكن لا تنسوا تعرض الإنتر لظلم بيّن من حكم المباراة..

34″ دييجو كارلوس يرتكب خطأ ساذج أمام منطقة الجزاء مع لوكاكو .. والحكم يحتسب ركلة حرة مباشرة دون إنذار كارلوس الذي يبدو أنه سيطرد لو استمر اللعب بهذه الطريقة.

35″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووول…هدف التعادل للإنتر!!! جودين بضربة رأسية ممتازة بعد تلقيه عرضية من بروزوفيتش الذي نفذ الركلة الحرة المباشرة بباطن القدم داخل منطقة الجزاء، ليرتقي جودين ويضربها برأسه على أقصى يمين بونو..

36″ المباراة تشتعل أكثر فأكثر..

40″ إشبيلية يستعيد زمام الأمور .. والإنتر يواصل التركيز علي المرتدات ، هذا هو أهم عنوان في الشوط الأول..

41″ بطاقة صفراء لنيكولو باريلا لاعب الإنتر..

45″ بطاقة صفراء لإيفير بانيجا لاعب إشبيلية..

45″ الحكم يضيف دقيقتان كوقت بدل من ضائع..

47″ أوووووووووووووه…عرضية داخل منطقة جزاء الإنتر، يحولها لوكاس أوكامبوس برأسه في المرمى، لكن سرعة ردة فعل مذهلة من هاندانوفيتش حول بفضلها الكرة إلى ركنية..

47″ الحكم يمنع إشبيلية من تنفيذ الركنية..ويطلق صافرة نهاية الشوط الأول الممتع بالتعادل 2/2.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني ..

45″ لا توجد تغييرات في بداية الشوط..

50″ الانتر الطرف الأفضل في بداية هذا الشوط .. وأهدر فرصة هدف ثالث من اللاعب جاجليارديني..

55″ إشبيلية يعمل على تهدئة اللعب في هذه الأثناء، وبدء الهجمة من الخلف إلى الأمام بتمريرات قصيرة ثم تمريرة طولية نحو لوك دي يونج أو أوكامبوس..

55″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الإنتر “باستوني”

57″ ???? بووووووووووووووووووم…ريجيلون يمر بشكل رائع جدًا من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ويتوغل ثم يصووووووووب قذيفة من الوضع راكضًا، لتذهب تصويبته في الشباك الخارجية..

65″ ???? ???? أووووووووووووووه…أخطر فرصة في الشوط الثاني تضيع على الإنتر..لوكاكو ينفرد بالحارس ياسين بونو بعد حصوله على تمريرة طولية في العمق الدفاعي لإشبيلية..ليهرب لوكاكو بالكرة وينفرد ويسدد بباطن القدم ليتصدى ياسين بونو الذي خرج من مرماه في توقيت مثالي..

68″ ♻️ منير حدادي يستعد للمشاركة مع اشبيلية في هذه الدقائق..

..