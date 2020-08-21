رياضة | مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع الفرنسي الشاب ماتيو جندوزي متوسط ميدان فريق أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لموقع " البرنابيو " فإن المدرب الهولندي فضل التعاقد مع مواطنه دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، عن التعاقد مع لاعب الجانرز.

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ويري كومان أن جندوزي مازال أمامه وقت كبير جدًا من أجل التطور، خاصة أن النادي الكتالوني في فتره إنتقالية جديدة وهو ما يتطلب التعاقد مع لاعبين ذو خبرة كبيرة.

وكان برشلونة قد قرر الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين أبرزهم إيفان راكيتيتش، وسيرجيو بوسكيتس.

يذكر أن نادي أرسنال قد حاول التخلص من جندوزي في صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع حسام عوار لاعب ليون الفرنسي.