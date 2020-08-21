رياضة | الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور صرف النظر عن التعاقد مع رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وباءت جميع محاولات أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في الزمالك وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء بالفشل في إقناع صبحي بتحويل وجهته من براميدز إلى التواجد في فريق جماهيري بحجم القلعة البيضاء.

وقام رمضان صبحي بإبلاغ نجلي مرتضى منصور باستقراره على خطوة براميدز من أجل الابتعاد عن الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي سيتعرض في حالة ارتداء لقميص الزمالك.

وحصلت إدارة براميدز مؤخرًا على توقيع رمضان صبحي لمدة 3 مواسم مقابل 100 مليون جنيه ولكن لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي حتى تلك اللحظة.