رياضة | رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الساحة الاعلامية جدل كبير خاص باللاعب رمضان صبحي نجم الأهلي السابق واحتمالية انتقاله الي بيراميدز او الزمالك او اللعب للدوري التركي.

وأعلن مسؤولي نادي هيدرسيفلد أن المفاوضات مع بيراميدز توقفت بسبب المقابل المادي.

وقال نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، في تصريحات صحفية، ان انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب لا يزال صغيرا فى السن.

وتابع السيد فى تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب من خلال نادي سيفاس سبور التركي، مشيرا إلى أن النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتب سنوي مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي.