رياضة | مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت المنافسة بين مانشستر يونايتد وفريق ريال مدريد، على صفقة مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد يتابع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، ويرغب في ضمه هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوباميكانو لن يرحل عن لايبزيج بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن المان يونايتد لن يمانع في دفع هذا الرقم، لا سيما عقب فشل صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، والتي كانت تبلغ قيمتها 108 ملايين جنيه إسترليني.

وزعمت بعض التقارير الصحفية أن ريال مدريد، اختار أوباميكانو، ليكون خليفة سيرجيو راموس قائد الفريق.