رياضة | سيد عبد الحفيظ يكشف نتيجة مسحة كورونا قبل لقاء القمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يكشف نتيجة مسحة كورونا قبل لقاء القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت على استاد القاهرة.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.