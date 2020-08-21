رياضة | سيد عبد الحفيظ يكشف نتيجة مسحة كورونا قبل لقاء القمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يكشف نتيجة مسحة كورونا قبل لقاء القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، السبت على ‏استاد القاهرة.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏