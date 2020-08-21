رياضة | صراع إسباني برتغالي على نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إسباني برتغالي على نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تلقى عرضين من أجل التعاقد مع نجمه البرازيلي أندرياس بيريرا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن كلا من فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي أعربا عن اهتمامهما بالتعاقد مع النجم البرازيلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأكدت الشبكة العالمية أن مانشستر يونايتد في طريقه لبيع بيريرا الذي أصبح دوره محدود في الفريق في الموسم المنصرم.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا كان قد خاض موسم على سبيل الإعارة مع فالنسيا الإسباني.