رياضة | مقارنة القمة (3).. اجايي Vs بنشرقي - من يحسم معركة الهجوم المُنتظرة؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقارنة القمة (3).. اجايي Vs بنشرقي - من يحسم معركة الهجوم المُنتظرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وتحمل "قمة السبت" رقم 120 بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقين في 119 مباراة سابقة، فاز الفريق الأحمر في 45 مباراة، وحسم التعادل 48 مباراة، وفاز الأبيض في 26 مباراة.

ويتسلح الفريقين بمجموعة مميزة من اللاعبين خلال لقاء القمة المرتقب، والذي يعول عليهم الجمهور بشكل كبير لقيادة فريقهما لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة ومن هؤلاء اللاعبين الثنائي المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك، والنيجيري جونيور أجايي نجم الأهلي أهم الأوراق الرابحة للفريقين في القمة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام جونيور أجايي وأشرف بنشرقي مع الأهلي والزمالك هذا الموسم:-

- جونيور أجايي:

شارك النيجيري جونيور أجايي في 17 مباراة مع الأهلي بالدوري الممتاز هذا الموسم بواقع 1381 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

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بينما خاض اللاعب النيجيري 11 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 871 دقيقة، سجل هدفين وصنع هدف، كما شارك في مباراتين بكأس السوبر وسجل هدفين.

ويعد اجايي واحد من الهدافين الأجانب في تاريخ مباريات القمة حيث سجل 4 أهداف في شباك الزمالك خلال المواجهات السابقة بين الفريقين.

- أشرف بنشرقي:

شارك النجم المغربي في 14 مباراة مع الزمالك بالدوري الممتاز، سجل هدف وحيد وصنع 4 أهداف أخري، في إجمالي دقائق لعب فعلية 858 دقيقة.

بينما لعب النجم المغربي 4 مباريات ببطولة كأس مصر، وسجل 4 أهداف في إجمالي دقائق لعب فعلية 390 دقيقة، بينما خاض مباراتين ببطولة السوبر المصري، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف.

وخاض أشرف بنشرقي 10 مباريات مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا - مباراة وحيدة بكأس السوبر الإفريقي)، وسجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخري.