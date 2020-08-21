رياضة | كومان: أتواصل مع بيب جوارديولا.. وميسي يجب أن يبقى في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان: أتواصل مع بيب جوارديولا.. وميسي يجب أن يبقى في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عن تواصله مع المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وقال كومان، خلال تصريحاته لصحيفة "NOS" الهولندية، اليوم الجمعة: "لا زال لدي الكثير من التواصل مع بيب جوارديولا، وهو يقول إنه من الرائع العمل مع ميسي".

وأضاف: "ميسي لاعب منتصر، وإذا لم يفز فإنه ينزعج، ويجب أن يشعر بأهميته هنا.. يجب أن ينهي مسيرته هنا، لأنه برشلونة، وبرشلونة ميسي".

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وكانت عدة تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا، أن ميسي ينوي الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونخ (2-8)، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقالت تقارير صحفية يوم أمس، إن النجم الأرجنتيني أبلغ كومان، خلال اجتماعه معه، بأنه يرى مستقبله خارج البارسا أكثر من احتمال بقائه مع الفريق.

ووفقا لإذاعة "RAC1" فإن ميسي أخبر كومان في اجتماعه معه يوم أمس، قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي وألا يكون جزءا من خطته للمستقبل.

وارتبط اسم "البرغوث" بالعديد من الأندية مثل إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.