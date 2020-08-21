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رياضة | كومان يتوسل إلى ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يتوسل إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق الإسباني، عن مستقبل ليونيل ميسي وأهمية وجوده في صفوف البلوجرانا.

وقال كومان، خلال تصريحاته لصحيفة "NOS" الهولندية، اليوم الجمعة: "لا زال لدي الكثير من التواصل مع بيب جوارديولا، وهو يقول إن من الرائع العمل مع ميسي، فهو لاعب منتصر، وإذا لم يفز فإنه ينزعج، ويجب أن يشعر بأهميته هنا.. يجب أن يُنهي مسيرته هنا، لأنه برشلونة، وبرشلونة هو ميسي".

وأبلغ كومان، خلال اجتماعه مع ميسي، بأنه يرى مستقبله خارج البارسا أكثر من احتمال بقائه مع الفريق، وطالبه بالاستمرار مع الفريق وفتح صفحة جديدة. 

وذكرت عدة تقارير صحفية، أن ميسي ينوي الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونخ (8-2)، في ربع نهائي ، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية مثل إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان.

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