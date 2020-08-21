رياضة | وسط مفاجأة كبري.. الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وسط مفاجأة كبري.. الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة "أون تايم سبورتس" عن طاقم معلقي مباراة القمة المصرية رقم 120 التي تجمع بين الأهلي والزمالك السبت المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

واستقرت المحطة على أن يتولى التعليق على المباراة عبر "أون تايم سبورتس 1" كلا من مدحت شلبي وبلال علام، بينما يعلق على قناة "أون تايم سبورتس 2" كلا من أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.

ويقع الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.