رياضة | ريال مدريد يستهدف موهبة بريشيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف موهبة بريشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد يدخل في صراع التعاقد مع ساندرو تونالي موهبة فريق بريشيا الايطالي من أجل تدعيم خط وسط الفريق الموسم المقبل.

وفقاً لموقع " دون بالون " فإن زيدان المدير الفني للنادي الملكي قد ابدي اعجابة بتونالي المُلقب ببيرلو الجديد، وذلك في إطار سياسة بطل الليجا في جلب اللاعبين الشبان.

وأشار الموقع أن المدرب الفرنسي يبحث بجدية للتعاقد مع تونالي من أجل خلافة الكرواتي لوكا مودريتش، والذي أقترب من الرحيل عن سانتياغو برنابيو الموسم المقبل نحو الكالتشيو.

ويحظي اللاعب الشاب بأهتمام أندية عديدة أبرزها إنتر ميلان، ويوفنتوس، ولاتسيو، وهو ما يجعل بريشيا يُفكر بشكل جادي في العروض المقدمة لجوهرته.