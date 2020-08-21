رياضة | كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتى المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إشبيلية، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

Advertisements

خط الدفاع: جودين، دي فري ، باستون.

خط الوسط: أمبروزيو، باريلا ، بروزوفيتش، جاليارديني، اشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

وتأهل فريق إنتر ميلان لدور النهائي عقب الفوز على شاختار الأوكراني بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.