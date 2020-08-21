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رياضة | الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، من وضع  الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهما مواجهة الأهلي  السبت في الدوري.

وكشف  كارتيرون لبعض المقربين له انه سيخوض المواجهة بتشكيل يضم كل من:

محمد ابوجبل، محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، فرجاني ساسي، طارق حامد، بن شرقي، اوناجم، احمد سيد زيزو، مصطفي محمد. 

وبواجه الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الممتاز وهو في المركز الثاني برصيد 39 خلف الاهلي صاحب المركز الأول برصيد 56 نقطة.

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