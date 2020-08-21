رياضة | كومان أمل برشلونة الوحيد لاستمرار ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان أمل برشلونة الوحيد لاستمرار ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الإسباني في الموسم المقبل علمًا بأن عقده مع النادي الكتالوني ينتهي في صيف 2021.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير إلى أن العديد من التقارير كانت قد أكدت أن ليونيل ميسي اجتمع رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا وأبلغه بأنه لا يرى نفسه في برشلونة في الموسم المقبل الأمر الذي أثار الرعب داخل أروقة قلعة الكامب نو.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير أن برشلونة الإسباني يعتمد على كومان من أجل إقناع ليونيل ميسي بالمشروع الجديد.

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن قرار ميسي بالرحيل عن الفريق لا يعني بأنه سيرحل، حيث صرّح البرغوث الأرجنتيني بعدم رضاه عن الوضع الرياضي والإداري في النادي في وقت سابق.