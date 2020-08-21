رياضة | 3 سيناريوهات تُقرب فايلر من حسم لقاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 سيناريوهات تُقرب فايلر من حسم لقاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مباراة الأهلي والزمالك، مساء غدًا السبت ، ضمن إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

3 سيناريوهات على طاولة فايلر لحسم مباراة الزمالك

يفتقد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال مباراة الزمالك القادمة كلا من حسين الشحات، ورمضان صبحى، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمود كهربا.

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز 3 سيناريوهات أمام المدرب السويسري رنيه فايلر لعبور موقعة الزمالك السبت المقبل، وإليكم التفاصيل:-

- 4/2/3/1 بدون تعديلات

فايلر قد يدفع بالحاوى وليد سليمان، والنيجيرى جونيور أجايى وتبقى طريقة لعب الأهلى المعتادة أمام الزمالك السبت المقبل، كما هى وبدون تعديلات "4/2/3/1".

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- تغيير طريقة اللعب

السيناريو الثاني هو تعديل المدرب السويسري رنيه فايلر، لطريقة اللعب أمام الزمالك، لتصبح برأس حربة وتقليل عدد الأجنحة بسبب الإصابات.

وفى هذه الحالة سيخوض فايلر مباراة القمة بثنائى هجومى، من خلال المفاضلة بين الثلاثى "مروان محسن وأليو بادجى وجونيور أجايى".

- مشاركة محمد هاني في مركز الظهير الأيمن

السيناريو الأخير، لدى المدرب السويسري رنيه فايلر هوا مشاركة محمد هانى فى مركز الجناح الأيمن والاستفادة من سرعته وانطلاقاته وقدراته على توزيع الكرات العرضية، كما سيكون جبهة قوية مع أحمد فتحى الذى سيكون مكلف فقط بالدور الدفاعى.