شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: إنتر (1)-(1) إشبيلية.. نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق إشبيلية الإسباني مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب راين إنريجي، في نهائي بطولة الدوري الأوربي «يوروباليج». تشكيل إشبيلية: حراسة المرمى: بونو. الدفاع: نافاس- كوندي- دييجو كارلوس- ريجولين. الوسط: جوردان- فيرناندو- بانيجا. الهجوم: أوكامبوس- دي يونج- سوسو. تشكيل إنتر ميلان: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. الدفاع: جودين- دي فريج- باستوني. الوسط: أمبروسيو- باريلا- بروزوفيتش- جالرديني- يونج. الهجوم: لوكاكو- لاوتارو مارتينيز. Advertisements أبرز أحداث اللقاء بداية المباراة د3: ركلة جزاء بعد عرقلة لوكاكو داخل منطقة الجزاء د5: لوكاكو يسجل الأول من ركلة الجزاء د12: دي يونج يسجل التعادل برأسية رائعة الوضع في مصر

اصابات 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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