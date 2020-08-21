شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقتنص ثلاث نقاط غالية بالفوز على المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي أسوان ثلاث نقاط غالية، عقب فوزه الصعب على المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد الشيمي مدافع المقاولون في مرماه بالدقيقة 14، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز.
واستحق أسوان بقيادة مديره الفني أحمد عبدالمنعم «كشري» الفوز والنقاط االثلاث بعدما نجح في قراءة المنافس جيدا والحد من خطورته وانتشار لاعبيه الجيد داخل الملعب.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى 22 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد المهزوم عند 37 نقطة في المركز الثالث.
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