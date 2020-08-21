شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 أوائل بـ«القمة» | مكاوي يقص شريط الأهداف.. وصالح سليم أول ‏بطاقة حمراء‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب أنصار الكرة المصرية لقاء القمة بين القطبين الأهلي والزمالك، والذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نستعرض في التقرير التالي "أوائل" مباريات القمة عبر تاريخها في الدوري المصري الممتاز.

أول قمة للدوري أقيمت في العاشر من ديسمبر من عام 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 -2.

أحمد مكاوي نجم الأهلي هو أول لاعب يسجل في تاريخ القمة، حيث زار شباك الزمالك بالقمة الأولى في عام 1948، في حين أن سعد رستم كان أول من يسجل للزمالك في القمة خلال تلك المباراة.

صالح سليم مايسترو الأهلي كان أول لاعب في تاريخ قمة الدوري المصري يشهر في وجهه البطاقة الحمراء وذلك في لقاء الثالث والعشرين من مارس لعام 1956، ولحق به بعدها زميله حلمي أبوالمعاطي.

وجيه مصطفى لاعب الأهلي هو أول لاعب في تاريخ قمة الدوري المصري يسجل هدفين في مباراة، وذلك في لقاء الدور الثاني لموسم 1952-1953 والذي حسمه التعادل بنتيجة 2-2.

خالد بيبو هو أول لاعب في تاريخ القمة الذي يسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، بل هو الأوحد عبر تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في المسابقة، وسجلها في فوز الأحمر على الأبيض بنتيجة 6/1 في موسم 2001-2002.

أول مباراة غير مكتملة في تاريخ القمة كانت في موسم 1965-1966 وانسحاب الأهلي بعد تسجيل الزمالك هدفه الثاني.

الزمالك هو أول فريق يحقق الانتصار في قمة الدوري، حيث حسم الأبيض القمة الثانية بهدف نظيف في الأول من إبريل من عام 1949 بهدف ليونس مرعي.

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السوداني ابراهيم الكبير لاعب الأهلي كان صاحب أول هدف عكسي في تاريخ مباريات القمة وسجله في مرماه في لقاء الدور الثاني لموسم 1965-1966 الذي شهد انسحاب الفريق الأحمر.

البريطاني ماكميلان هو أول حكم أجنبي يدير مباراة القمة، وذلك في لقاء الدور الثاني لموسم 1955-1956، والمباراة فاز فيها الزمالك على الأهلي 2/1.

مباراة الدور الثاني من موسم 1949-1950، هي أول مباراة في تاريخ القمة تنتهي بالتعادل السلبي.