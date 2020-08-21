شكرا لقرائتكم خبر عن «5 مليون خطوة» في أول يومين بتحدى «خطواتنا معًا» لدعم حركة الأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎مع انتهاء اليوم الثانى من أيام تحدى «خطواتنا معًا» والذى انطلق منذ يومين وهى المبادرة التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب، وتستمر على مدى عشرة أيام حتى يوم 29 أغسطس، من أجل تحقيق 52 خطوة وهو نفس عدد السنوات التي مرت من عمر حركة الأولمبياد الخاص الدولى والذي تأسس عام 1968، واستطاع أن تنطوى تحت لواءه 6 مليون لاعب ولاعبه من 192 دولة.

‎وشهد اليوم الثانى من التحدى اقتراب الوصول إلى تحقيق 5 مليون خطوة من بينهم مليونين خطوة تحققت بأقدام إماراتية وكان أكبر رقمين إماراتيين قد تحققا في اليوم الثانى عن طريق على صديقى والتى تشارك في المرحلة العمرية (24-39) واستطاعت أن تحقق 80300 خطوة وواصل زميلها ويليامز الذي يشارك في المرحلة السنية (40-49) ملاحقتها بتحقيقه 74144 خطوة، وتتواصل الخطوات وتتلاحق من أقدام المتسابقين بعد انتهاء اليوم الثانى من أيام التحدي، ومن المتوقع أن يشهد يومى الجمعة والسبت، واللذان يعدان من أيام الإجازات الأسبوعية زيادة في أعداد المشاركين، الأمر الذي ينبئ بتحقيق المزيد من ملايين الخطوات قبل يوم 29 أغسطس موعد انتهاء المبادرة.‎

وعبرت معالي شما المزروعي، عن سعادتها البالغة بتلاحق تحقيق المزيد من ملايين الخطوات وبأقدام شرائح مختلفة ومتنوعة من أبناء الإمارات فتيات وفتيان رجال ونساء شباب وكبار المواطنين، بالإضافة إلى مشاركات من جنسيات كثيرة، وقدرة مجتمع دولة الإمارات المتكاتف بكافة الجنسيات المقيمة على أرضه على فعل الكثير من الأعمال النبيلة والخيرية والتطوعية من خلال الحرص على المشاركة، وبذل أقصى جهد ممكن النابع عن حب وتفاني، الأمر الذي يشجعنا على استمرار إطلاق مثل تلك المبادرات، وهى رسالة نحاول أن نؤكد من خلالها بأن أصحاب الهمم من ذوى الإعاقة الذهنية في قلوبنا وعقولنا، وأن حكومتنا الرشيد ودولة الإمارات العربية المتحدة لا تلى أي جهدا من أجلهم.

‎ومع انتهاء اليوم الثانى من أيام التحدى واقتراب تحقيق أول 5 مليون خطوة عبر المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، عن سعادته البالغة بتحقيق تلك المبادرة الإنسانية لأهدافها النبيلة والتفات جميع طوائف المجتمع من مختلف دول العالم حول مبادرة دعم حركة الأولمبياد الخاص، وأن عدد الخطوات يماثل عدد السنين التي مرت من عمر حركتنا الإنسانية والتى حاولت خلالها تحقيق الكثير من النجاحات وغيرت نظرة المجتمع إلى ذوي الإعاقة الفكرية، وقد لمسنا عن قرب التغيير الكبير في حياتهم، وأن ممارستهم الرياضات المختلفة والبالغ عدد 30 رياضة أولمبية ما بين صيفية وشتوية قدمت لنا نماذج رائعة من الرياضيين، أصحاب قدرات خاصة ومميزة وكشفت لنا بأن حصولهم على جرعات تدريبية كافة يمكن من خلالها تفجير طاقاتهم الرياضية الكامنة بداخلهم، وهى من أهم الأهداف التي استطاع الأولمبياد الخاص أن يحققها على مدى تلك السنوات التي مرت من عمره.