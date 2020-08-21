شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: هانكسب الأهلي والناس كلها هاتعرف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الغلبة ستكون لمصلحة فريقه على حساب الأهلي.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف منصور، أن الفوز في مباراة الغد، سيجعل الجميع يعرف الحقيقة، وأن الزمالك عندما كان رافض عودة الدوري، ليس خوفاً من أي فريق، بل خوفاً على صحة اللاعبين.
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الوضع في مصر
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اصابات
97,025
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تعافي
63,462
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وفيات
5,212
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