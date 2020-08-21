شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو» يعود لقائمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا للقاء حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلآ من:

محمد مجدى، محمد فوزى لحراسة المرمى.

خط الدفاع، محمد هاشم، محمد مجدي الجمل، محمد عمار، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن، محمود البدرى.

خط الوسط، عمر الوحش، عماد حمدي، محمد الضرف، احمد مدبولي، محمد مخلوف، محمد صادق، مدحت فقوسة، عبدالرحمن مجدى.

خط الهجوم، محمد حمدى زكي، محمد الشامي، حازم مرسي، بيكيتي سيلفا، بينسون شيلونجو، وجيه عبدالحكيم.

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