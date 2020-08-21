شكرا لقرائتكم أحمد كشري: اقتنصنا 3 نقاط مهمة مع الثاني في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، سعادته بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب المقاولون العرب، عقب الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب اتحاد الشرطة، وقال كشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: 3 نقط مهمة مع فريق هو ثاني الدوري، مع الأهلي قدمنا مباراة قوية ولم نكن نستحق الهزيمة، والآن تغلبنا على ثاني الدوري، والجميع يرى الظلم الذي تعرضنا له في مباراة نادي مصر بعد حالة الطرد، أهنئ الإدارة والجمهو.

واصل: طمعت في مباراة الأهلي رغم تقدم الفريق الأحمر بهدف وهاجمت ولذلك سجل الأهلي هدفين، واليوم قدمنا مباراة عصبية جداً رغم الغيابات مثل محمد رزق وأوميد أوكري وفادي فريد، أشكر لاعبي الفريق في ظل هذه الظروف على تحقيق فوز مهم.

استكمل: اللاعبين كانوا على قدر المسئولية خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء اليوم دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة.

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واختتم: محمود ناجي حكم كبير ولا أحد يستطيع أن يناقشه في قراراته ولكن حصلنا على 3 إنذارات مجانية خلال المباراة ، وهذا ما تسبب في انفعالنا خارج الخطوط وأتمنى أن يسامحنا.

وانتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان أسوان قد تقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام. وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للمقاولون بعد العودة للفار عقب كرة سددها شكري نجيب تداخل فيها سيف الدين الجزيري مع مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب.