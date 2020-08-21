لايبزيغ يفتح الباب أمام رحيل نجوم الفريق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، إن النادي قد يسمح لأسماء بارزة مثل المدافع دايوت أوباميكانو، بالرحيل عن صفوف الفريق في حالة تلقي عروض كبيرة.
وأضاف مينتزلاف في تصريحات لصحيفة "لايبزيغر فولكس تسايتونغ" نشرتها يوم الجمعة : إذا وصلت عروض جنونية، علينا أن نفكر فيها. لكننا نفترض أن مثل هذه العروض لن تأتي في ظل هذه الأوقات العصيبة، وذلك في إشارة إلى الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووصل لايبزيغ إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا وقد جذب المدافع الفرنسي أوباميكانو "21 عاما" الاهتمام من مختلف أنحاء أوروبا.
ومن المرجح أن تحد تداعيات جائحة كورونا من إنفاق الأندية في سوق انتقالات اللاعبين.
وقال مينتزلاف إنه حال تلقي عرض كبير للتعاقد مع المدير الفني جوليان ناغلزمان، سيتم التعامل مع الأمر كما هو الحال بالنسبة للاعبين.
لكنه أضاف: لم ينته ناغلزمان من مشوار طويل هنا في لايبزيغ. نحن في ناد يمكن لجوليان التطور فيه بشكل أكبر.
وكان ناغلزمان "33 عاما" تولى مهمة تدريب لايبزيغ في يوليو من العام الماضي، وذلك بعقد لمدة أربعة أعوام.
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