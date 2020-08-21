عودة ربيعة.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الزمالك في القمة 120

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد السبت، في إطار منافسات الأسبوع 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وضمت قئمة الفريق 20 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير. Advertisements خط الدفاع: محمود وحيد – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج – عربي بدر – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – وليد سليمان. خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءاً وستقام على ملعب ستاد القاهرة.

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