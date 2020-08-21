شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من المقاولون ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، و وكان أسوان قد تقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام. وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للمقاولون بعد العودة للفار عقب كرة سددها شكري نجيب تداخل فيها سيف الدين الجزيري مع مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب.

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي كبير من فريق المقاولون العرب في محاولة لإدارك هدف التعادل أمام أسوان، إلا أن مسعد عوض حارس مرمى أسوان دافع عن مرماه ببراعة، بعدما أجرى عماد النحاس مدرب المقاولون أولى تغييراته في المباراة بنزول لويس إدوارد على حساب إبراهيم صلاح لتدعيم هجوم الفريق وتعديل النتيجة.

في الدقيقة 57 من عمر المباراة هدد المقاولون العرب مرمى مسعد عوض حارس أسوان من جديد، بعد كرة ثابتة سددها محمد سمير وتعامل معها شكري نجيب برأسية قوية لكن حارس أسوان واصل تألقه في الدفاع عن مرماه.

ألغى محمود ناجي حكم مباراة المقاولون وأسوان هدفاً لصالح المقاولون، بعد تسديدة قوية من سددها شكري نجيب وتعامل معها مسعد عوض قبل أن يتدخل معه سيف الدين الجزيري، وبعد احتساب الحكم للهدف عاد إلى الفار الذي أثبت أن الكرة كانت ضربة حرة لصالح حارس مرمى أسوان، وذلك في الدقيقة 59.

ودفع عماد النحاس بالثنائي محمود السيد على حساب عبد الله ياسين، ومحمد عصام على حساب شكري نجيب، من أجل تنشيط الجانب الهجومي، خلال الربع ساعة المتبقية من عمر المباراة.

واصل المقاولون الضغط الهجومي وفي الدقيقة 81 سدد محمد عصام لاعب المقاولون كرة قوية مرت بجوار قائم مسعد عوض حارس مرمى أسوان، قبل أن يجري عماد النحاس آخر تبديلين بنزول يوسف الجوهري وكريم مصطفى على حساب معروف يوسف وحسن الشامي.

واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدل من الضائع، واصل خلالها نادي المقاولون ضغطه الهجومي، مع استبسال دفاعي من لاعبي أسوان، الذي انحصروا في وسط ملعبهم طوال أحداث الشوط الثاني، بستثناء فرصة خطيرة لمصطفى دويدار مهاجم أسوان من هجمهة مرتدة، نجح أبو السعود في التصدي لها، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز أسوان.

كانت أحداث الشوط قد جاءت الأول كالتالي:

بدأت أحداث الشوط الأول بضغط هجومي من فريق المقاولون لمحاولة إدارك هدف التقدم عن طريق سيف الدين الجزيري، إلا أن دفاعات أسوان تصدت لمحاولة المهاجم التونسي بنجاح.

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وجاء الرد سريعاً من نادي أسوان بمحاولات هجومية على مرمى أبو السعود مستغلين عامل الأرض، وكان أول تهديد حقيقي لأبناء الجنوب مع الدقيقة الرابعة إلا أن أبو السعود نجح في الخروج الصحيح من مرماه ليمسك الكرة.

في الدقيقة العاشرة أهدر محمد إسماعيل فرصة خطيرة لأسوان بعدما راوغ دفاعات المقاولون وسدد كرة قوية مرت على مسافة قريبة جداً من قائم مرمى أبو السعود.

وسجل أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، ليعلن عن تقدم أسوان على ذئاب الجبل بهدف نظيف، وانتفض فريق المقاولون بعد ذلك في محاولة لإدارك هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس أسوان، واستمر ضغط المقاولون العرب واستحواذ اللاعبين ولكن دون جدوى، ومع الدقيقة 30 توقفت المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

في الدقيقة 34 هدد المقاولون العرب مرمى أسوان بفرصة خطيرة بعد كرة ثابتة رفعها حسن الشامي من على حدد منطقة الجزاء، وتعامل معها محمد سمير برأسية قوية ولكنها مرت بجوار قائم مسعد عوض حارس الفريق الأسواني.

هدد المقاولون مرمى مسعد عوض من جديد في الدقيقة 43 من عمر الشوط بعد تسديدة قوية من شكري نجيب مهاجم المقاولون إلا أن مسعد عوض تصدى لها بنجاح على مرتين.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، ومع الدقيقة الأولى في الوقت الضائع سدد سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون رأسية قوية تصدى لها مسعد عوض حارس مرمى أسوان ببراعة، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف نظيف.