شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 14 ناديا يشاركون في بطولة الجمهورية لكرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك 14 ناديا في بطولة الجمهورية لكرة السرعة "كبار" والمقامة خلال الفترة من 20 وحتى 24 أغسطس الجاري، على الملاعب المفتوحة بنادي القاهرة الرياضي.

وتضم قائمة الفرق المشاركة كلًا من ""الرواد - هليوبوليس - الزهور - الصيد - المقاولون العرب - مدينة نصر - الصفوة - دسوق - الشرقية - النصر - الرواد - 6 أكتوبر - وادي دجلة - السكة الحديد بالشرقية".

ويشارك في البطولة 450 لاعبًا ولاعبة في منافسات تحت 17 و 19 و 21 العمومي رجال وسيدات.

وأكد عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعة، أن الاتحاد حرص على تطبيق كافةالإجراءات الإحترازية الواردة من وزراتي الصحة والرياضة بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين وذلك عن طريق الملاعب بشكل دوري عقب نهاية كل مسابقة، إضافة إلى قياس درجات الحرارة لجميع اللاعبين والإداريين والمدربين الموجودين في البطولة.

وأضاف أن الهدف من إقامة البطولة في هذا التوقيت هو الإنتهاء من مسابقات الموسم الحالي والذي توقف نتيجة جائحة كورونا إضافة إلى رغبة الاتحاد في حصول اللاعبين الشباب على الحافز الرياضي.

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فى إطار عودة النشاط الرياضى فى مصر بعد توقف دام طويلًا بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأ الاتحاد المصرى لكرة السرعة أول نشاطاته بانطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للكبار، بالملاعب المفتوحة بنادى القاهرة، وقالت شرين متولي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السرعة، إنه تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعناية، سواءً على اللاعبين والحكام والإداريين، استنادًا على الأكواد الطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة كود 2 وكود 3.

تأتى تلك الجهود حفاظًا على صحة وسلامة اللاعبين ومنعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، كما يتم تدعيم كل تلك الجهود دعمًا كاملًا مقدمًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين والذي حرص على توفير كافية الاحتياجات المطلوبة لإنجاح تلك البطولة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.