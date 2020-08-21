شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الإسماعيلي اليوم الجمعة عودة لاعب خط وسط الفريق ” محمود عبد العاطي دونجا ” لتدريبات الفريق الجماعية بعد شفائه من الاصابة التى لحقت به فى بداية فترة الاعداد الحالية .

عقب عودة اللاعب الى التدريبات وضع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جرميز برنامج بدنى مكثف للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المباريات القادمة .

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدورى الممتاز وسيلتقى الدراويش فريق الاتحاد السكندرى يوم 31 اغسطس فى تمام الثامنة مساءً على استاد النادى الإسماعيلى ويواجه الفريق مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر باستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً، ويستضيف الإسماعيلى نادى مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية فى السادسة مساءً.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.