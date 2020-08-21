شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 3/1 فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز الذى استأنف اليوم بعد فترة توقف دامت اكثر من ٤ أشهر بسبب فيروس كورونا ، فيما فاز الزمالك على الشمس بنفس النتيجة .

فيما يلتقى الأهلى مع بترجت ضمن المؤجلات أيضا يوم 24 أغسطس الجاري قبل ان يستكمل باقى جولات الدور الثانى بدءًا من يوم ٢٨ من نفس الشهر .

و تشهد جولة الجمعة 28 أغسطس المقبل مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و سموحة مع الأهلى و هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى و سبوتنج مع بتروجت و القناة مع الشمس و الطيران مع طنطا .

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بينما تشهد جولة الاثنين ٣١ أغسطس مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الطيران و الشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الاتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة.

أرسل مسئولو اتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، التصنيف الجديد للأندية إلي اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية خلال شهر أغسطس المقبل، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة، وتضمن التصنيف الجديد للاتحاد وجود 52 ناديا لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 20 مركز شباب.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل،