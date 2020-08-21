شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الجهاز الفنى لفريق النادى الاسماعيلى عن قائمة الفريق التى ستتوجه الى الاسكندرية استعدادآ للقاء حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ضمت القائمة كلآ من :

محمد مجدى ، محمد فوزى لحراسة المرمى

خط الدفاع ، محمد هاشم ، محمد مجدي الجمل ، محمد عمار ، اسامة ابراهيم ، احمد ايمن ، محمود البدرى .

خط الوسط ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، محمد الضرف ، احمد مدبولي ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، مدحت فقوسة ، عبد الرحمن مجدى

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خط الهجوم ، محمد حمدى زكي ، محمد الشامي ، حازم مرسي ، بيكيتي سيلفا ، بينسون شيلونجو ، وجيه عبد الحكيم .

خاض فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلى عصر اليوم مرانه الرئيسي فى إطار الاستعدادات لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

بدأ المران بمحاضرة طويلة من المدير الفني الفرنسي ” ديديه جوميز ” شدد فيها على اللاعبين بضرورة حصد نقاط المباراة القادمة وبذل مجهود مضاعف خلال المباريات القادمة من أجل حصد أكبر عدد من النقاط لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة .

المران الذى أقيم على الملعب الفرعي ركز فيه الجهاز الفني على بعض الجمل الخططية التى من المقرر تنفيذها فى اللقاء .

فى نهاية المران تم تقسيم الفريق الى مجموعتين وأقيمت تقسيمة قوية حرص ” جوميز ” على إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة وادي دجلة الماضية .