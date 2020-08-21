اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يحدد الموعد النهائى لاحتفالية تكريم محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد الموعد النهائى لاحتفالية تكريم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على موعد محدد لتكريم  محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى

ودارت مشاورات بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح خلال الفترة الماضية لتحديد موعد تكريمه الا انه تعذر حضور اللاعب بسبب الاجراءات المتبعة فى انجلترا للحد من انتشار فيروس وفى حالة حضوره لمصر يحتاج عند العودة لفترة عزل تصل لـ14 يوما، وهو ما جعله يؤجل حفل التكريم حتى أول تجمع رسمى للمنتخب.

 

Advertisements

جدير بالذكر ، ان محمد صلاح ظهر مع ثنائي ساديو ماني ومينامينو وهم يركبون الدراجات خلال معسكر الريدز المقام حاليا في النمسا.

ونشرت صفحة ليفربول جانب من مران الريدز اليوم الجمعة ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الانجليزي.

وعلقت صفحة الريدز على الفيديو قائلة: " يبدو أن الشباب أصبحوا محبين لركوب الدراجات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد الموعد النهائى لاحتفالية تكريم محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا