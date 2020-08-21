شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد الموعد النهائى لاحتفالية تكريم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على موعد محدد لتكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى

ودارت مشاورات بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح خلال الفترة الماضية لتحديد موعد تكريمه الا انه تعذر حضور اللاعب بسبب الاجراءات المتبعة فى انجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا وفى حالة حضوره لمصر يحتاج عند العودة لفترة عزل تصل لـ14 يوما، وهو ما جعله يؤجل حفل التكريم حتى أول تجمع رسمى للمنتخب.

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جدير بالذكر ، ان محمد صلاح ظهر مع ثنائي ليفربول ساديو ماني ومينامينو وهم يركبون الدراجات خلال معسكر الريدز المقام حاليا في النمسا.

ونشرت صفحة ليفربول جانب من مران الريدز اليوم الجمعة ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الانجليزي.

وعلقت صفحة الريدز على الفيديو قائلة: " يبدو أن الشباب أصبحوا محبين لركوب الدراجات".