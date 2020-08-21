شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الفار" يلغي هدف شكري نجيب للمقاولون في مرمى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى محمود ناجي حكم مباراة المقاولون وأسوان هدفاً لصالح المقاولون، بعد تسديدة قوية من سددها شكري نجيب وتعامل معها مسعد عوض قبل أن يتدخل معه سيف الدين الجزيري، وبعد احتساب الحكم للهدف عاد إلى الفار الذي أثبت أن الكرة كانت ضربة حرة لصالح حارس مرمى أسوان، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الشرطة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق أسوان قد تقدم على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وجاءت أحداث الشوط الأول كالتالي:

بدأت أحداث الشوط الأول بضغط هجومي من فريق المقاولون لمحاولة إدارك هدف التقدم عن طريق سيف الدين الجزيري، إلا أن دفاعات أسوان تصدت لمحاولة المهاجم التونسي بنجاح.

وجاء الرد سريعاً من نادي أسوان بمحاولات هجومية على مرمى أبو السعود مستغلين عامل الأرض، وكان أول تهديد حقيقي لأبناء الجنوب مع الدقيقة الرابعة إلا أن أبو السعود نجح في الخروج الصحيح من مرماه ليمسك الكرة.

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في الدقيقة العاشرة أهدر محمد إسماعيل فرصة خطيرة لأسوان بعدما راوغ دفاعات المقاولون وسدد كرة قوية مرت على مسافة قريبة جداً من قائم مرمى أبو السعود.

وسجل أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، ليعلن عن تقدم أسوان على ذئاب الجبل بهدف نظيف، وانتفض فريق المقاولون بعد ذلك في محاولة لإدارك هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس أسوان، واستمر ضغط المقاولون العرب واستحواذ اللاعبين ولكن دون جدوى، ومع الدقيقة 30 توقفت المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

في الدقيقة 34 هدد المقاولون العرب مرمى أسوان بفرصة خطيرة بعد كرة ثابتة رفعها حسن الشامي من على حدد منطقة الجزاء، وتعامل معها محمد سمير برأسية قوية ولكنها مرت بجوار قائم مسعد عوض حارس الفريق الأسواني.

هدد المقاولون مرمى مسعد عوض من جديد في الدقيقة 43 من عمر الشوط بعد تسديدة قوية من شكري نجيب مهاجم المقاولون إلا أن مسعد عوض تصدى لها بنجاح على مرتين.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، ومع الدقيقة الأولى في الوقت الضائع سدد سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون رأسية قوية تصدى لها مسعد عوض حارس مرمى أسوان ببراعة، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف نظيف.