شكرا لقرائتكم خبر عن «السعيد» و«أنطوي» يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة سموحة في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر- أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق- محمد حمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- محمود حمادة- محمد فتحي.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

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مهدي سليمان- عمر جابر- عبدالله بكري- رجب بكار- نبيل عماد «دونجا»- محمد فاروق- عمر لعيوني- إسلام عيسى- دودو الجباس.

وخرج من القائمة المختارة لخوض اللقاء، طارق طه- محمد عطوة- إيريك تراوري- عبدالرحمن أيمن.