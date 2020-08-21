شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة إشبيلية ضد إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية الإسباني، وأنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب راين إنريجي، في نهائي بطولة الدوري الأوربي «يوروباليج». وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي: حراسة المرمى: بونو. الدفاع: نافاس- كوندي- دييجو كارلوس- ريجولين. الوسط: جوردان- فيرناندو- بانيجا. الهجوم: أوكامبوس- دي يونج- سوسو. فيما جاء تشكيل إنتر على النحو التالي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. Advertisements الدفاع: جودين- دي فريج- باستوني. الوسط: أمبروسيو- باريلا- بروزوفيتش- جالرديني- يونج. الهجوم: لوكاكو- لاوتارو مارتينيز. الوضع في مصر

اصابات 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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