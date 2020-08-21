شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتوصل لاتفاق نهائي لضم تياجو سيلفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات جادة مع تياجو سيلفا، مدافع فريق باريس سان جيرمان الذي ينتهى عقده مع الفريق الباريسي خلال الموسم الكروي الجاري بمجرد خوضه النهائي الأوروبي أمام بايرن ميونيخ الألماني الأحد المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدث قائد فريق باريس سان جيرمان مع فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لضمه لصفوف "البلوز" خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة أن المدرب الإنجليزي يرمم خطوط فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الكروي المقبل.

وأضاف التقرير البريطاني أن النادي الإنجليزي توصل لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب البرازيلي لضمه خلال الموسم المقبل، وكل ما ينقص الصفقة وصول اللاعب لمقر نادي البلوز خلال الأسبوع المقبل للتوقيع على عقود انضمامه.