شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المرحلة الثانية لعضوية سيتي كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت شركة استادات القابضة الباب مرة أخرى للانضمام إلى سلسلة أندية سيتي كلوب، بعد افتتاح المرحلة الثانية أمس الخميس، بعد الإقبال الكبير على المرحلة الأولى للحجز وذلك بعد الثقة الكبيرة من الجماهير في شركة استادات التي نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في أوقات قياسية كقناة الأهلي بحلتها الجديدة واستاد النادي الأهلي الجديد بالسلام.

ويبدأ الحجز للمرحلة الثانية اليوم بجانب حسابات سلسلة سيتي كلوب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام من خلال تعبئة استمارة حجز العضوية التي تتضمن بيانات الراغب في الاشتراك، على أن تقوم إدارة المبيعات بالاتصال بهم لإنهاء إجراءات الحجز.

ورفعت استادات المالكة لسلسلة أندية سيتي كلوب شعار العالمية لتوفير أفضل الخدمات لأعضائها كخطوة لاحقة بعد نجاح سلسلة أندية سيتى كلوب في الدخول بقوة إلى عالم الرياضة المصرية بعد نجاحها في توفير ناد اجتماعي رياضي على مستوى راق في كل محافظات الجمهورية بخلاف القاهرة والجيزة وهي الخطوة التي كانت تفتقدها المحافظات المصرية خلال السنوات الماضية، حيث أصبح الآن كل محافظة تضم ناديا لا يقل في خدماته الاجتماعية والرياضية عن محافظتي القاهرة والجيزة اللتين يتمركز فيهما معظم الأندية ذات الصيت والاسم اللامع.

إدارة أندية سيتي كلوب رفعت شعار العالمية في كل الخدمات التي تقدمها لأعضائها، بعدما أنهت ادارة سيتي كلوب التعاقد مع أشهر الماركات العالمية سواء في المطاعم أو المحلات التي تتواجد داخل مقرات سلسلة أندية سيتي كلوب، وسيكون هناك سلسلة مطاعم وكافيهات عالمية ذات علامات تجارية شهيرة داخل كل ناد لتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية لأعضائها بأسعار في متناول جميع الأعضاء مع الاتفاق على تقديم عروض وخدمات مميزة من جانب المطاعم والكافيهات لأعضاء سيتي كلوب كنوع من أنواع التميز لأعضاء النادي.

وعلى المستوى الرياضي نجحت إدارة سيتي كلوب في التعاقد مع شركة ملابس عالمية ستكون مفاجأة لكل أعضاء النادي فور الإعلان عنها، لتوفير ملابس جميع لاعبي سيتي كلوب في كل المحافظات، كما تم التعاقد مع أندية عالمية لإنشاء أكاديميات لها في سيتي كلوب، حيث ستوفر هذه الخطوة إمكانية تدريب الناشئين بأحدث الطرق وأفضل وسائل التدريب والتي تطبق في العالم كله، لإفراز ناشئين يكون لهم تواجد في عالم الاحتراف الأوروبي.

وتضم خريطة سلسلة أندية City Club فروعا في محافظات مصر بأقاليم الدلتا والصعيد والقناة في مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بني سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.

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