شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة حاجز الـ100 هدف تطارد الزمالك أمام الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لا صوت يعلو فوق صوت قمة الكرة المصرية التي تجمع الأهلي بالزمالك، في التاسعة مساء السبت، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز 2019-2020.

المباراة تحمل الرقم 120 في تاريخ مواجهات القطبين في الدوري، حيث فاز الزمالك في 45 مباراة مقابل 26 للزمالك، و48 تعادلاً حسم الموقف.

وسجل لاعبو الأهلي 148 هدفاً مقابل 100 هدف للزمالك.

ولم ينجح الزمالك في هز شباك الأهلي في الدوري منذ هدفي كاسونجو وأيمن حفني في الدور الثاني للمسابقة موسم 2017-2018، وهي المباراة التي حسمها الأبيض بثنائية ووصل خلالها إلى الهدف رقم 100 في مرمى الأهلي بالدوري.

وبعدها حسم التعادل السلبي مباراة برج العرب بالدور الأول بالدوري الموسم الماضي، قبل أن يحسم الأهلي قمة الدور الثاني بهدف علي معلول، ثم اعتماد فوز الأهلي بهدفين نظيفين في قمة الدور الأول للموسم الجاري لعدم حضور لاعبي الزمالك.

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